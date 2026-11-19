"Neftçi" klubunda təhlükəsiz idman mühitinin təşviqinə həsr olunmuş seminar təşkil edilib
Futbol
- 19 noyabr, 2026
- 16:46
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"Neftçi" klubunun təşkilatçılığı ilə 20 oktyabr – 20 noyabr Uşaq Hüquqları ayı çərçivəsində uşaqların hüquqlarının müdafiəsi və təhlükəsiz idman mühitinin təşviqi məqsədilə seminar təşkil olunub.
Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisindən məlumat verilib.
"Palms Sports" Futbol Mərkəzində keçirilən tədbirdə "ağ-qaralar"ın 12, 13 və 14 yaşadək futbolçulardan ibarət komandalarının üzvləri iştirak ediblər.
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin, Ombudsman aparatının Uşaq Hüquqlarının müdafiəsi sektorunun böyük məsləhətçisi Azər İsalının çıxış etdiyi seminarda əsas mövzular uşaqların hüquq və vəzifələri, futbolda uşaq hüquqları və uşaqların internet təhlükəsizliyi olub.
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