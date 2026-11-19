Малейка Аббасзаде назначена ректором БГУ
Наука и образование
- 19 ноября, 2026
- 10:07
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Малейка Аббасзаде назначена ректором Бакинского государственного университета.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжение.
Согласно документу, Аббасзаде освобождена от должности председателя правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).
В свою очередь, Эльчин Бабаев освобожден от должности ректора БГУ, которую занимал с 2019 года.
Напомним, Малейка Аббасзаде с 2000 года возглавляет Государственную комиссию по приему студентов Азербайджанской Республики. В 2016 году на базе Госкомиссии был создан ГЭЦ, который также возглавила Малейка Аббасзаде.
Elçin Babayev BDU-nun rektoru vəzifəsindən azad edilib, yerinə Məleykə Abbaszadə təyin olunub
Maleyka Abbaszada appointed rector of Baku State University
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