Малейка Аббасзаде назначена ректором Бакинского государственного университета.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжение.

Согласно документу, Аббасзаде освобождена от должности председателя правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

В свою очередь, Эльчин Бабаев освобожден от должности ректора БГУ, которую занимал с 2019 года.

Напомним, Малейка Аббасзаде с 2000 года возглавляет Государственную комиссию по приему студентов Азербайджанской Республики. В 2016 году на базе Госкомиссии был создан ГЭЦ, который также возглавила Малейка Аббасзаде.