В Баку и ряде регионов Азербайджана ветер усилится почти до 30 м/с
Экология
- 19 ноября, 2026
- 16:51
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20 ноября в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов Азербайджана ожидается усиление северо-западного ветра до 28,4 м/с.
Как сообщает Report, Национальная служба гидрометеорологии объявила оранжевый уровень предупреждения для Баку и Абшеронского полуострова.
В зону оранжевого предупреждения также вошли Мингячевир, Нафталан, Геранбой, Гянджа, Нефтчала, Сальян, Гёйчай, Гаджигабул, Гобустан, Дашкесан, Шеки, Хачмаз, Сиязань, Шабран, Губа, Хызы и Гусар. На этих территориях скорость ветра достигнет 20,8-28,4 м/с.
В остальных регионах страны объявлен желтый уровень предупреждения. Там скорость северо-западного ветра составит 13,9-20,7 м/с.
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