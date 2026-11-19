20 ноября в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов Азербайджана ожидается усиление северо-западного ветра до 28,4 м/с.

Как сообщает Report, Национальная служба гидрометеорологии объявила оранжевый уровень предупреждения для Баку и Абшеронского полуострова.

В зону оранжевого предупреждения также вошли Мингячевир, Нафталан, Геранбой, Гянджа, Нефтчала, Сальян, Гёйчай, Гаджигабул, Гобустан, Дашкесан, Шеки, Хачмаз, Сиязань, Шабран, Губа, Хызы и Гусар. На этих территориях скорость ветра достигнет 20,8-28,4 м/с.

В остальных регионах страны объявлен желтый уровень предупреждения. Там скорость северо-западного ветра составит 13,9-20,7 м/с.