Азербайджан и Судан обсудили возможности обмена опытом в управлении валютными резервами
Финансы
- 19 ноября, 2026
- 16:42
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Азербайджан и Судан обсудили возможности обмена опытом в области управления валютными резервами, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).
Обсуждения состоялись в ходе встречи генерального директора ЦБА Эльрада Сейдиева с делегацией во главе с гендиректором Департамента рынков капитала Центрального банка Судана Нур Эль-Дином Мохамедом Сулиманом Баллой.
На встрече была предоставлена подробная информация об опыте ЦБА в области управления валютными резервами и золотыми активами в условиях высокой рыночной неопределенности, возможностях диверсификации резервов и подходах к управлению рисками.
Azərbaycan Sudanla valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsində təcrübə mübadiləsi apara bilər
Azerbaijan and Sudan discuss experience-sharing in foreign exchange reserve management
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