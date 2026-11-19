Азербайджан и Судан обсудили возможности обмена опытом в области управления валютными резервами, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Обсуждения состоялись в ходе встречи генерального директора ЦБА Эльрада Сейдиева с делегацией во главе с гендиректором Департамента рынков капитала Центрального банка Судана Нур Эль-Дином Мохамедом Сулиманом Баллой.

На встрече была предоставлена подробная информация об опыте ЦБА в области управления валютными резервами и золотыми активами в условиях высокой рыночной неопределенности, возможностях диверсификации резервов и подходах к управлению рисками.