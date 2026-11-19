В Азербайджане за январь-октябрь 2026 года уничтожили более шести тонн наркотических средств.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Согласно информации, 30 января и 11 июня 2026 года комиссия приняла решения об уничтожении наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на основании 1 471 судебного приговора. Речь шла о веществах, которые ранее изъяли из незаконного оборота или конфисковали в крупных и особо крупных размерах.