В Азербайджане за десять месяцев уничтожили более шести тонн наркотиков
Происшествия
- 19 ноября, 2026
- 16:38
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В Азербайджане за январь-октябрь 2026 года уничтожили более шести тонн наркотических средств.
Как сообщает Report, об этом сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.
Согласно информации, 30 января и 11 июня 2026 года комиссия приняла решения об уничтожении наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на основании 1 471 судебного приговора. Речь шла о веществах, которые ранее изъяли из незаконного оборота или конфисковали в крупных и особо крупных размерах.
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