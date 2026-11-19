Представители Азербайджана, Турции и Грузии проведут операции по охране стратегических объектов в рамках проводимых в Азербайджане учений Eternity-2026.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, совместные командно-штабные учения с компьютерной поддержкой успешно продолжаются.

В соответствии со сценарием, в штабе, состоящем из представителей Азербайджана, Турции и Грузии, планируются операции по охране стратегических экономических проектов, проходящих через регион, и региональных энерго-коммуникационных линий.

С помощью современных компьютерных симуляционных систем анализируются возможные угрозы, принимаются решения в кризисных ситуациях, а также организуется взаимодействие между родами войск и соответствующими государственными структурами.

На учебном полигоне участники выполняют действия по изоляции района операции, контролю с помощью БПЛА, а также обезвреживанию взрывных устройств и неизвестных дронов.

Кроме того, успешно выполняются задачи по отражению нападения на военную базу, защите железнодорожных линий и нефтегазовой инфраструктуры от диверсий, тушению пожаров и эвакуации раненых.

Отметим, что учения направлены на совершенствование навыков совместного планирования и управления среди участников.