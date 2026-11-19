В Азербайджане в январе-октябре 2026 года из незаконного оборота изъято более 9 тонн наркотических средств и психотропных веществ общей стоимостью 265 млн 473 тыс. манатов.

Об этом сообщили Report в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Отмечается, что общий вес изъятых веществ составил 9 тонн 49 кг 295,58 грамма.

Кроме того, за отчетный период на площади 1 645 га уничтожено 4 млн 437 тыс. 555 дикорастущих наркосодержащих растений общей массой 445 тонн 110 кг. Мероприятия проводились МВД совместно с представителями других профильных структур.