В Азербайджане за 10 месяцев изъяли наркотики на 265,5 млн манатов
Происшествия
- 19 ноября, 2026
- 16:31
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В Азербайджане в январе-октябре 2026 года из незаконного оборота изъято более 9 тонн наркотических средств и психотропных веществ общей стоимостью 265 млн 473 тыс. манатов.
Об этом сообщили Report в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.
Отмечается, что общий вес изъятых веществ составил 9 тонн 49 кг 295,58 грамма.
Кроме того, за отчетный период на площади 1 645 га уничтожено 4 млн 437 тыс. 555 дикорастущих наркосодержащих растений общей массой 445 тонн 110 кг. Мероприятия проводились МВД совместно с представителями других профильных структур.
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