В Германо-Азербайджанской внешнеторговой палате (AHK Azerbaijan) состоялась панельная дискуссия, посвященная возможностям выхода азербайджанских компаний на местные рынки капитала.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу.

Участники обсудили потенциал рынка капитала как альтернативного или дополнительного источника финансирования по отношению к традиционному банковскому кредитованию, а также практических вопросов, возникающих в этом процессе.

В частности, состоялся обмен мнениями об основных вопросах, с которыми сталкиваются потенциальные эмитенты при выходе на рынок капитала, включая требования к листингу, регуляторную базу, финансовую отчетность, корпоративное управление, ожидания инвесторов и процесс эмиссии ценных бумаг.