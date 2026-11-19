Италия и Армения подписали программу сотрудничества в сфере обороны
Другие страны
- 19 ноября, 2026
- 16:55
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Италия и Армения подписали двустороннюю программу сотрудничества в сфере обороны до 2027 года.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, документ подписали по итогам двусторонних консультаций в сфере обороны в Риме.
Сообщается, что армянскую делегацию возглавил руководитель Департамента оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Левон Айвазян.
Оборонные ведомства обсудили процесс и перспективы сотрудничества между двумя странами. также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.
Следующие консультации по вопросам обороны состоятся в Ереване.
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