Италия и Армения подписали двустороннюю программу сотрудничества в сфере обороны до 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, документ подписали по итогам двусторонних консультаций в сфере обороны в Риме.

Сообщается, что армянскую делегацию возглавил руководитель Департамента оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Левон Айвазян.

Оборонные ведомства обсудили процесс и перспективы сотрудничества между двумя странами. также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

Следующие консультации по вопросам обороны состоятся в Ереване.