Махаббат Велиева провела видеоконференцию с директорами школ

Выступившие на конференции директора высказали свои предложения в связи с 2020-2021 учебным годом

Сегодня заместитель министра образования Махаббат Велиева провела видеоконференцию с участием директоров около 30 общеобразовательных учреждений из разных регионов страны.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече Махаббат Велиева рассказала о работе, проделанной в связи с подготовкой к 2020-2021 учебному году в период пандемии коронавируса.

Она проинформировала участников конференции о различных предложениях, поступивших в связи с организацией учебного процесса.

Выступившие на конференции директора высказали свои предложения в связи с 2020-2021 учебным годом.