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Махаббат Велиева провела видеоконференцию с директорами школ 

Махаббат Велиева провела видеоконференцию с директорами школ  Выступившие на конференции директора высказали свои предложения в связи с 2020-2021 учебным годом
Наука и образование
19 августа 2020 г. 17:05
Махаббат Велиева провела видеоконференцию с директорами школ 
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Сегодня заместитель министра образования Махаббат Велиева провела видеоконференцию с участием директоров около 30 общеобразовательных учреждений из разных регионов страны.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече Махаббат Велиева рассказала о работе, проделанной в связи с подготовкой к 2020-2021 учебному году в период пандемии коронавируса.

Она проинформировала участников конференции о различных предложениях, поступивших в связи с организацией учебного процесса.

Выступившие на конференции директора высказали свои предложения в связи с 2020-2021 учебным годом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMəhəbbət Vəliyeva məktəb direktorları ilə videokonfrans keçirib

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