Карта TəhsilPlus станет доступна для 450 тыс. работников сферы образования в Азербайджане

Картой TəhsilPlus смогут воспользоваться около 450 тыс. сотрудников сферы образования в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра науки и образования Кенан Керимзаде на мероприятии "TəhsilPlus: новые возможности для работников образования".

По его словам, картой смогут пользоваться представители административного и педагогического персонала всех уровней системы образования страны.

"Доступ к сервису будет обеспечен через приложение Birbank. В целом возможность использования TəhsilPlus получат порядка 450 тыс. сотрудников образовательных учреждений", - отметил Керимзаде.

Отметим, что карта TəhsilPlus была презентована в июле 2025 года. Проект нацелен на повышение уровня социального благополучия и расширение возможностей для сотрудников образовательных организаций путем предоставления разнообразных скидок и привилегий.