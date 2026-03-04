Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Наука и образование
    • 04 марта, 2026
    • 12:15
    Карта TəhsilPlus станет доступна для 450 тыс. работников сферы образования в Азербайджане

    Картой TəhsilPlus смогут воспользоваться около 450 тыс. сотрудников сферы образования в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил замминистра науки и образования Кенан Керимзаде на мероприятии "TəhsilPlus: новые возможности для работников образования".

    По его словам, картой смогут пользоваться представители административного и педагогического персонала всех уровней системы образования страны.

    "Доступ к сервису будет обеспечен через приложение Birbank. В целом возможность использования TəhsilPlus получат порядка 450 тыс. сотрудников образовательных учреждений", - отметил Керимзаде.

    Отметим, что карта TəhsilPlus была презентована в июле 2025 года. Проект нацелен на повышение уровня социального благополучия и расширение возможностей для сотрудников образовательных организаций путем предоставления разнообразных скидок и привилегий.

    TəhsilPlus kartı 450 minə yaxın təhsil işçisini əhatə edəcək
    TəhsilPlus сard to become available to 450,000 education workers in Azerbaijan
    Лента новостей