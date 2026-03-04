TəhsilPlus kartı 450 minə yaxın təhsil işçisini əhatə edəcək
Elm və təhsil
- 04 mart, 2026
- 11:31
TəhsilPlus kartı 450 minə yaxın təhsil işçisini əhatə edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Kənan Kərimzadə "TəhsilPlus kartı: təhsil işçiləri üçün yeni imkanlar" mövzusunda keçirilən tədbirdə deyib.
Onun sözlərinə görə, TəhsilPlus kartından təhsilin bütün pillələri üzrə çalışan inzibati və pedaqoji heyət yararlanacaq:
"Belə ki, təhsil işçiləri "Birbank" tətbiqi üzərindən TəhsilPlus kartından faydalana bilərlər. Ümumilikdə 450 minə yaxın təhsil işçisi kartdan istifadə etmək imkanı qazanacaq".
Son xəbərlər
12:01
Deputat Vüqar İskəndərov şadlıq saraylarının azaldılıb idman obyektlərinin tikilməsini təklif edibFərdi
12:01
Livanda yaşayış binası hava zərbəsinə məruz qalıb, altı nəfər ölübDigər ölkələr
11:59
İran Yaxın Şərqdəki ABŞ bazalarına 230 PUA buraxıbDigər ölkələr
11:59
250 tələbəyə "Həmkarlar ittifaqı təqaüdü" təqdim olunubBiznes
11:53
Qazaxıstan fevralda BTC ilə neftin nəqlini 8,5 % artırıbEnergetika
11:53
SEPAH: ABŞ və İsrailin 26 təyyarəsi vurulub, biri ələ keçirilibRegion
11:53
Fərid Qayıbov: "Artıq qış idman növlərində ölkəmizi yerli idmançılar təmsil edirlər"Fərdi
11:48
Azərbaycan Bolqarıstanın qaz istehlakının təxminən 40 %-ni təmin edirEnergetika
11:45
Foto