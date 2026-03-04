İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    TəhsilPlus kartı 450 minə yaxın təhsil işçisini əhatə edəcək

    Elm və təhsil
    • 04 mart, 2026
    • 11:31
    TəhsilPlus kartı 450 minə yaxın təhsil işçisini əhatə edəcək

    TəhsilPlus kartı 450 minə yaxın təhsil işçisini əhatə edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Kənan Kərimzadə "TəhsilPlus kartı: təhsil işçiləri üçün yeni imkanlar" mövzusunda keçirilən tədbirdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, TəhsilPlus kartından təhsilin bütün pillələri üzrə çalışan inzibati və pedaqoji heyət yararlanacaq:

    "Belə ki, təhsil işçiləri "Birbank" tətbiqi üzərindən TəhsilPlus kartından faydalana bilərlər. Ümumilikdə 450 minə yaxın təhsil işçisi kartdan istifadə etmək imkanı qazanacaq".

    TəhsilPlus kartı Kənan Kərimzadə Azərbaycan təhsil işçisi Elm və Təhsil Nazirliyi

    Son xəbərlər

    12:01

    Deputat Vüqar İskəndərov şadlıq saraylarının azaldılıb idman obyektlərinin tikilməsini təklif edib

    Fərdi
    12:01

    Livanda yaşayış binası hava zərbəsinə məruz qalıb, altı nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:59

    İran Yaxın Şərqdəki ABŞ bazalarına 230 PUA buraxıb

    Digər ölkələr
    11:59

    250 tələbəyə "Həmkarlar ittifaqı təqaüdü" təqdim olunub

    Biznes
    11:53

    Qazaxıstan fevralda BTC ilə neftin nəqlini 8,5 % artırıb

    Energetika
    11:53

    SEPAH: ABŞ və İsrailin 26 təyyarəsi vurulub, biri ələ keçirilib

    Region
    11:53

    Fərid Qayıbov: "Artıq qış idman növlərində ölkəmizi yerli idmançılar təmsil edirlər"

    Fərdi
    11:48

    Azərbaycan Bolqarıstanın qaz istehlakının təxminən 40 %-ni təmin edir

    Energetika
    11:45
    Foto

    Dövlət Xidməti Gəncədə gənclər üçün tədbir keçirib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti