Карабахский университет и Стамбульский технический университет подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как передает Report со ссылкой на Министерство науки и образования, документ подписан в рамках встречи министра Эмина Амруллаева с председателем Совета высшего образования (YÖK) Эролом Озваром в Турции.

На встрече была выражена удовлетворенность успешным развитием стратегического партнерства и союзнических отношений в сфере высшего образования между двумя странами, а также высоко оценены результаты долгосрочного эффективного сотрудничества между высшими учебными заведениями Азербайджана и Турции.