Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Карабахский университет и Стамбульский технический университет подписали Меморандум о взаимопонимании

    Наука и образование
    • 21 января, 2026
    • 20:02
    Карабахский университет и Стамбульский технический университет подписали Меморандум о взаимопонимании

    Карабахский университет и Стамбульский технический университет подписали Меморандум о взаимопонимании.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство науки и образования, документ подписан в рамках встречи министра Эмина Амруллаева с председателем Совета высшего образования (YÖK) Эролом Озваром в Турции.

    На встрече была выражена удовлетворенность успешным развитием стратегического партнерства и союзнических отношений в сфере высшего образования между двумя странами, а также высоко оценены результаты долгосрочного эффективного сотрудничества между высшими учебными заведениями Азербайджана и Турции.

    Азербайджан Турция наука и образование Меморандумом о взаимопонимании
    Фото
    Qarabağ Universiteti ilə İstanbul Texniki Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Последние новости

    20:11

    Госагентство: Школы в Азербайджане продолжают работать в штатном режиме

    Наука и образование
    20:03

    Азербайджан и Молдова обсудили углубление торгово-экономического сотрудничества

    Бизнес
    20:03

    В ряде районов Баку временно отключат газ

    Энергетика
    20:02
    Фото

    Карабахский университет и Стамбульский технический университет подписали Меморандум о взаимопонимании

    Наука и образование
    19:52

    Microsoft: Уровень использования ИИ в Азербайджане вырос до 15,5%

    ИКТ
    19:48
    Фото

    Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере образования

    Наука и образование
    19:43

    Moody`s: Госдолг Азербайджана в 2026-2027гг не превысит 24% ВВП

    Финансы
    19:35

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию на 1%

    Бизнес
    19:34

    Moody`s: Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2026г составит 5% ВВП

    Финансы
    Лента новостей