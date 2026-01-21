Карабахский университет и Стамбульский технический университет подписали Меморандум о взаимопонимании
Наука и образование
- 21 января, 2026
- 20:02
Карабахский университет и Стамбульский технический университет подписали Меморандум о взаимопонимании.
Как передает Report со ссылкой на Министерство науки и образования, документ подписан в рамках встречи министра Эмина Амруллаева с председателем Совета высшего образования (YÖK) Эролом Озваром в Турции.
На встрече была выражена удовлетворенность успешным развитием стратегического партнерства и союзнических отношений в сфере высшего образования между двумя странами, а также высоко оценены результаты долгосрочного эффективного сотрудничества между высшими учебными заведениями Азербайджана и Турции.
