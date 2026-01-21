İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Qarabağ Universiteti ilə İstanbul Texniki Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Qarabağ Universiteti ilə İstanbul Texniki Universiteti arasında təhsil və elmi əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevin Türkiyədə Ali Təhsil Şurasının (YÖK) sədri Erol Özvarla görüşüb.

    Görüşdə iki ölkə arasında ali təhsil sahəsində strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə olunub, Azərbaycanla Türkiyənin ali təhsil müəssisələri arasında uzunmüddətli səmərəli əməkdaşlığın nəticələri təqdir edilib.

    Qarabağ Universiteti İstanbul Texniki Universiteti Azərbaycan Türkiyə
    Карабахский университет и Стамбульский технический университет подписали Меморандум о взаимопонимании

