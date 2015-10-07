Кабинет министров утвердил план приема в докторантуру и диссертантуру на 2015 год

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил план приема в высшие учебные заведения Азербайджана по подготовке докторантов и диссертантов на 2015 год. Об этом в заявлении Report сообщил начальник научно-образовательного управления аппарата президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Аминага Садыгов.

По его словам, план приема уже направлен в соответствующие министерства и в НАНА: "В докторантуре по программе доктора философии НАНА с очной формой обучения выделено всего 93 места. В этом году в Академии не будет заочной формы обучения по программе доктора философии. По программе доктора философии в диссертантуре выделено 136 плановых мест".

А.Садыгов отметил, что в докторантуре по программе доктор наук утверждено всего 41 место, из них 2 места - по очной, 39 мест - по заочной форме: "Причиной большого количества заочных мест является то, что большинство соискателей по программе доктора наук занимают высокие посты и работают на других серьезных работах. Поэтому получение заочного образования этими лицами - нормальное явление. В диссертантуре по программе доктора наук выделено 76 плановых мест".

Он добавил, что в течение этой недели предусмотрено объявление о приеме документов: "Экзамены, скорее всего, пройдут в ноябре. Однако сессия по докторским минимумам назначена на декабрь. Изменение в списке документов не ожидается, так как форму списка документов утвердил Кабмин. Таким образом, никто не может требовать предъявления дополнительных документов".

Напомним, что с этого года кандидаты должны набрать по английскому языку минимум 80 баллов по программе TOEFL или минимум 6,5 баллов по программе IELTS, а на экзаменах в докторантуру - минимум 100 баллов по программе TOEFL или минимум 7 баллов по программе IELTS.