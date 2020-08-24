Исследователи из США создали необычную вакцину от коронавируса

Группа исследователей из США объявила о создании назальной вакцины от коронавирус

Группа исследователей из США объявила о создании назальной вакцины от коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом пишет журнал Cell.

Препарат борется с инфекцией после его введения в организм через нос. Его изобрели ученые из Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Издание пишет, что одна доза вакцины помогает выработать большое количество антител в верхних и нижних дыхательных путях. Сами ученые утверждают, что препарат сможет существенно снизить риск передачи инфекции и сократить темпы распространения пандемии.

Пока что вакцина прошла испытания только на мышах.

Препарат действует по следующему принципу: к вызывающему обычную простуду аденовирусу ученые прикрепили S-белок, который участвует в заражении клеток коронавирусом. В сам белок внесли мутации, способствующую образованию антител к SARS-CoV-2. При этом аденовирус также был обезврежен, и работал как своего рода "транспорт" для S-белка.