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Исследователи из США создали необычную вакцину от коронавируса

Исследователи из США создали необычную вакцину от коронавируса Группа исследователей из США объявила о создании назальной вакцины от коронавирус
Наука и образование
24 августа 2020 г. 17:55

Группа исследователей из США объявила о создании назальной вакцины от коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом пишет журнал Cell.

Препарат борется с инфекцией после его введения в организм через нос. Его изобрели ученые из Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Издание пишет, что одна доза вакцины помогает выработать большое количество антител в верхних и нижних дыхательных путях. Сами ученые утверждают, что препарат сможет существенно снизить риск передачи инфекции и сократить темпы распространения пандемии.

Пока что вакцина прошла испытания только на мышах.

Препарат действует по следующему принципу: к вызывающему обычную простуду аденовирусу ученые прикрепили S-белок, который участвует в заражении клеток коронавирусом. В сам белок внесли мутации, способствующую образованию антител к SARS-CoV-2. При этом аденовирус также был обезврежен, и работал как своего рода "транспорт" для S-белка.

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