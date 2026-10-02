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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Хафиз Пашаев награжден премией CAMCA Forum 2026

    Наука и образование
    • 02 октября, 2026
    • 17:36
    Хафиз Пашаев награжден премией CAMCA Forum 2026

    Ректор Университета ADA Хафиз Пашаев удостоен премии CAMCA Forum 2026 за значительный вклад в общее будущее CAMCA.

    Как сообщает Report, награждение состоялось в рамках Регионального форума CAMCA 2026 в Баку.

    Премия вручена в знак признания долгосрочного вклада в развитие сотрудничества и общего будущего стран региона.

    Награду также получили бывший посол Грузии в ООН Ираклий Аласания и первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, бывший посол Узбекистана в США Содик Сафаев.

    Хафиз Пашаев Региональный форум CAMCA 2026
    Hafiz Paşayev "CAMCA Forum 2026" mükafatı ilə təltif edilib
    Hafiz Pashayev receives CAMCA Forum 2026 Award
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