Хафиз Пашаев награжден премией CAMCA Forum 2026
Наука и образование
- 02 октября, 2026
- 17:36
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Ректор Университета ADA Хафиз Пашаев удостоен премии CAMCA Forum 2026 за значительный вклад в общее будущее CAMCA.
Как сообщает Report, награждение состоялось в рамках Регионального форума CAMCA 2026 в Баку.
Премия вручена в знак признания долгосрочного вклада в развитие сотрудничества и общего будущего стран региона.
Награду также получили бывший посол Грузии в ООН Ираклий Аласания и первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, бывший посол Узбекистана в США Содик Сафаев.
Hafiz Paşayev "CAMCA Forum 2026" mükafatı ilə təltif edilib
Hafiz Pashayev receives CAMCA Forum 2026 Award
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