Хафиз Пашаев награжден премией CAMCA Forum 2026

Ректор Университета ADA Хафиз Пашаев удостоен премии CAMCA Forum 2026 за значительный вклад в общее будущее CAMCA.

Как сообщает Report, награждение состоялось в рамках Регионального форума CAMCA 2026 в Баку.

Премия вручена в знак признания долгосрочного вклада в развитие сотрудничества и общего будущего стран региона.

Награду также получили бывший посол Грузии в ООН Ираклий Аласания и первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, бывший посол Узбекистана в США Содик Сафаев.