Hafiz Paşayev "CAMCA Forum 2026" mükafatı ilə təltif edilib
Elm və təhsil
- 02 oktyabr, 2026
- 17:42
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev CAMCA-nın ümumi gələcəyinə verdiyi əhəmiyyətli töhfəyə görə "CAMCA Forum 2026" mükafatına layiq görülüb.
"Report" xəbər verir ki, mükafatlandırma Bakıda keçirilən "CAMCA 2026" Regional Forumu çərçivəsində baş tutub.
Mükafat region ölkələrinin əməkdaşlığının inkişafına və ümumi gələcəyinə verilən uzunmüddətli töhfəyə görə təqdim edilib.
Mükafatı həmçinin Gürcüstanın BMT-dəki sabiq səfiri İrakli Alasaniya və Özbəkistan Ali Məclisi Senatı sədrinin birinci müavini, Özbəkistanın ABŞ-dəki sabiq səfiri Sadik Safayev alıblar.
Son xəbərlər
04:24
UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilibDigər ölkələr
04:21
"Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıbDigər ölkələr
03:46
Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaqDigər ölkələr
03:28
"Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaqDigər ölkələr
02:56
BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyibDigər ölkələr
02:17
Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq GünüdürXarici siyasət
01:52
Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyibRegion
01:18
Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilibXarici siyasət
00:55