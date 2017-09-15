Генсек МИД: Франция старается для урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ "Сегодня утром я встретился с президентом Ильхамом Алиевым. На встрече я сообщил, что Франция, как страна-сопредседатель, старается для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Так мы стараемся выполнить нашу посредническую миссию".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генсек министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

Он отметил, что в связи с этим с сопредседателем Франции в Минской группе ОБСЕ Стефаном Висконти поддерживается постоянная связь: "Как известно, посол Висконти представляет Францию в Минской группе ОБСЕ. Сопредседатели надлежащим образом выполняют свою работу. Эти работы продолжаются. В скором времени в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН планируется проведение встречи на уровне министров иностранных дел. Возможно, в будущем будет встреча на более высоком уровне. Франция к этому процессу всегда относится с вниманием".