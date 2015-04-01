Генеральный директор Ты Тхань Нгиана: "Вьетнамский народ всегда с большим почтением вспоминает Гейдара Алиева"

Находящаяся в Азербайджане по приглашению ректора Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмара Гасымова делегация компании "Вьетсовпетро" во главе с генеральным директором Ты Тхань Нгианом, в рамках визита посетила БВШН и провела ряд деловых встреч. Ты Тхань Нгиа в конце широкой визитной программы дал интервью Отделу по связям с общественностью БВШН.

Отметим, что Ты Тхань Нгиа родился 29 октября 1962 года во Вьетнамской провинции Ан Жанг. В 1981-1986 гг. получил высшее образование по специальности "Инженер по добыче нефти и газа" в Азербайджанском Институте Нефти и Химии имени М.Азизбекова (ныне Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия (АГНА)). Т.Т.Нгиа в 1987-ом году начинает работать на должности оператора по добыче нефти и газа в нефтегазовой компании "Вьетсовпетро", считающейся одной из пяти крупнейших компаний Вьетнама. С 1988 по 2004 года занимает следующие должности в этой компании: мастер, заместитель бригадира, заместитель начальника платформы, начальник платформы, ведущий специалист, заместитель начальника, начальник. В 2005-2006 годах обучался на факультете "Менеджмент" Азиатского Технологического Института (Таиланд). В 2005-2009 годах занимал должность директора по эксплуатации газовых объектов в компании "Вьетсовпетро", а в 2009-2012 годах был директором по добыче нефти и газа этой же компании. Затем работал в качестве главного инженера, а с 2013 года был назначен на должность генерального директора этой же компании. Во время своей деятельности в компании "Вьетсовпетро" был награжден почетными дипломами Министерства промышленности и торговли Вьетнама и Министерства Энергетики Российской Федерации , а также медалью "Труд третьего ранга".

- Как нам известно, вы получили образование в Азербайджане и долгое время жили здесь. Когда последний раз были в Азербайджане и каковы впечатления от нового визита?

- Азербайджан очень родная страна для меня. Здешняя среда, люди, студенческие годы сыграли важную роль в формировании моей личности и впоследствии как будущего специалиста. Последний раз я посещал Азербайджан 14 лет назад. Посещение Азербайджана после стольких лет и заключение сотрудничества с самым престижным вузом страны стали очень отрадными и важными событиями для меня. Помню, что в 1983 году, в годы моего студенчества в Азербайджане, общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, еще будучи членом Политбюро ЦК КПСС и первым заместителем Председателя Совета Министров СССР, а также главой делегации советского государства и правительства в тот период, совершил визит во Вьетнам. Этот визит сыграл значительную роль в развитии экономики, а также сферы науки и образования Вьетнама. Вьетнамский народ всегда с большим почтением вспоминает Гейдара Алиева. Двустороннеесотрудничество между двумя странами в сфере образования, фундамент, которого был заложен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня успешно развивается под руководством нынешнего Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В мае 2014 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил важный визит во Вьетнам. Отмечу, что при встрече с Президентом Ильхамом Алиевом во время этого визита я выступил с речью в качестве специалиста, получившего образование в Азербайджане. Его визит стал очередным этапом расширения двустороннего сотрудничества в сфере образования. Сегодня заключенное сотрудничество между компанией «Вьетсовпетро» и Бакинской Высшей Школой Нефти можно оценить как логическое продолжение этого процесса. Что касается Баку, скажу, что он очень изменился. Баку – город, всегда отличающийся своей красотой и историчностью, сегодня еще более поразил меня. Он не то, что стал красивее и сохранил свою былую древность, но в то же время стал очень современным. Я увидел здесь много новых построек, небоскребов, домов культуры и искусства, архитектурных памятников, мосты, построенные в разных архитектурных стилях. А приморский бульвар, считающийся одним из символов Баку, очень расширился и зазеленел. Отрадно, что современный Баку никоим образом не утратил своего былого Восточного стиля. Гуляя по Бакинским улицам и внимательно оглядываясь вокруг, меня посещали воспоминания из студенческой жизни. Визит в эти места оживил в моих воспоминаниях самые лучшие моменты моей здешней жизни.

- Между компанией «Вьетсовпетро» и Бакинской Высшей Школой Нефти подписан Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве. Каковы перспективы этого сотрудничества?

- Мы очень довольны заключением этого сотрудничества. Считаю, что в будущем это сотрудничество увеличит число азербайджанских специалистов, работающих в нашей компании. Налаживание сотрудничества с БВШН - структурой известной в мире нефтегазовой компании SOCAR, очень значимое событие для нас. Это сотрудничество позволит успешно реализовать в будущем такие вопросы, как взаимный обмен опытами специалистов, организация производственной практики во Вьетнаме для студентов БВШН, обучение вьетнамских студентов в БВШН, организация в БВНШ семинаров для специалистов компании, курсов повышения квалификации и переподготовки по различным тематикам и специальностям, проведение в БВШН научно-исследова тельских работ, проведение специалистами компании и БВНШ совместных научно-исследова тельских работ, совместная организация научных, научно-практичес ких, практических технологических семинаров и конференций, сотрудничество в рамках международных проектов и проектов, осуществляемых внутри стран, развитие кадрового резерва. Считаю, что подписанный Меморандум взаимопонимания станет новым этапом в реализации взаимного обмена кадрами и опытами специалистов между двумя странами по нефтегазовым направлениям.

- Что значит, для вас быть генеральным директором компании, обеспечивающей 80% добычи нефти и газа во Вьетнаме? Через какие этапы и трудности прошли до своего назначения на эту должность? Как вы справлялись с трудностями?

- Конечно, очень ответственно быть генеральным директором такой крупной компании. Можно сказать, что развитие топливно-энергет ической и экономической сферы Вьетнама в большей части зависит от деятельности нашей компании. Поэтому наша деятельность многогранная. Сегодня компания «Вьетсовпетро» выдвинуло нашу страну на третье место среди стран Южно-Восточной Азии по развитию нефтяной промышленности. Впервые я пришел в эту компанию в 1987 году. Начиная с должности оператора, в разные годы я проработал здесь в качестве мастера, заместителя бригадира, заместителя начальника платформы, начальника платформы, ведущего специалиста, замначальника структуры этой компании. С 2013 года был назначен генеральным директором компании «Вьетсовпетро». Применяя свои теоретические знания на практике, со временем я стремительно продвигался вперед. Большую часть своих знаний и практики я позаимствовал от азербайджанских преподавателей и руководителей. В советском периоде я начал работать сразу после окончания института. Мне легко удавалось применять свои теоретические знания на практике. В первые годы моей работы в компании «Вьетсовпетро» тут работали много азербайджанцев. Поскольку во Вьетнаме не было практики в сфере бурения и добычи нефти и газа в море, опыт азербайджанских специалистов в этом вопросе всегда был в центре внимания нашей компании. Я сталкивался со многими трудностями на этом длительном пути. Одолевая самое главное препятствие – лень, я постоянно трудился над собой. На эту должность смог подняться благодаря своим таким качествам, как целеустремленнос ть, трудолюбие и стремление к лидерству. Считаю важным отметить, что я очень везучий человек, так как когда-то был студентом азербайджанского специалиста Магерама Ахмедова и благодаря его бесценным услугам смог усвоить и стать специалистом своего дела. По-моему, чтобы достичь высоких результатов нужно уметь правильно распределять и использовать ресурсы, которые имеются в руках. Важно, чтобы в каждой работе теория сочеталась с практикой.

- Как Вы считаете, достаточно ли иметь образование и волю для достижения поставленной цели? Как человек, добившийся успехов, что можете сказать об этом?

- Быть образованным и волевым человеком важно, но этого не достаточно для достижения цели. Кроме наличия интеллекта и воли, важно владеть такими качествами, как терпение, логическое мышление, целеустремленнос ть, трудолюбие, своевременное выполнение порученных задач и умением экономить время. Всегда подчеркивал, что за свои успехи в первую очередь, я обязан себе. Поскольку я очень много трудился над собой и развивал свои умения. Также незаменима роль моих учителей, а особенно азербайджанских специалистов в моих успехах и приобретенных знаниях. Они значительно повлияли на формирование моей личности и помогли мне освоить мою будущую профессию.

- Вы ответили на многочисленные вопросы студентов во время проведенной встречи в БВШН. Хотели бы, узнать ваше мнение о студентах БВШН.

- Ваши студенты очень образованные, активные и в то же время обладают очень креативным мышлением и широким кругозором. С полной уверенностью могу сказать, что студенты БВШН являются гарантами блестящего будущего Азербайджана. Созданные в БВШН условия для студентов заслуживают значительных похвал. Эти условия: инновационные технологии, лаборатории, применение новых технологий в процессе учебы, создание тесных связей с иностранными компаниями и вузами, использование их опыта, усвоение студентами английского языка в совершенстве сделают их самыми востребованными кадрами будущего. Я также был приятно удивлен созданным условиям в новом кампусе вуза. Считаю, что студентам, которые будут обучаться в этом кампусе, очень повезло. Создание БВШН является одним из самых успешных и правильных направлений деятельности SOCAR относительно подготовки высококвалифицир ованных кадров будущего.

- В рамках визита Вы провели ряд встреч и посетили многие исторические и культурные места в Баку. С какими впечатлениями Вы уезжаете из Азербайджана?

- Увидеть Баку через 14 лет было бесподобным чувством. Азербайджан за очень короткий срок значительно прогрессировал во всех сферах деятельности. Гуляя по городу, мне очень понравился гармоничный синтез исторического с современным и Восточного стиля с Западным. Особенно, проходя по переулкам исторической архитектуры Ичеришехер, перед глазами вставала завораживающая панорама на башни Flame Towers, являющиеся отражением сочетания древнего Баку с современным Западом. Замечательное сочетание западных гигантов с восточной исторической архитектурой смотрится очень гармонично. Что касается местных жителей, могу сказать, что они как всегда очень гостеприимные и улыбчивые. Довольства на лицах людей и их красивые наряды являются ярким показателем наличия у них выского духа и жизнерадостной, культурной атмосферы здешней жизни. Такое развитие Азербайджана, установленные дружеские и культурные связи со многими зарубежными странами являются результатом правильно проводимой политики. Я уезжаю из Баку с самыми приятными впечатлениями , с большой любовью к вашей стране и оживленными воспоминаниями.