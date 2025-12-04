Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Гендиректор ИСЕСКО: Наследие Юсифа Мамедалиева и сегодня обогащает мировую науку

    Наука и образование
    • 04 декабря, 2025
    • 11:54
    Гендиректор ИСЕСКО: Наследие Юсифа Мамедалиева и сегодня обогащает мировую науку

    Наследие академика Юсифа Мамедалиева продолжает обогащать мировую науку и сегодня.

    Как передает Report, об этом заявил гендиректор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик в своем видеобращении к участникам международной конференции "Юсиф Мамедалиев: Наука. Наследие. Инновации", посвященной 120-летию ученого.

    По его словам, открытия Юсифа Мамедалиева получили широкий отклик в мире, а его научные достижения сыграли ключевую роль во время Второй мировой войны. Глава ИСЕСКО отметил, что академик был не просто химиком, но и просветителем с редким ученым мировоззрением.

    Аль-Малик поздравил Азербайджан с юбилеем выдающегося ученого, подчеркнув, что вклад Мамедалиева - это взгляд в будущее. Он выразил уверенность, что последующие поколения будут черпать вдохновение из его научного наследия, а каждая образовательная система должна обеспечивать влияние таких трудов на развитие будущего и служение глобальному сообществу.

    Генеральный директор ИСЕСКО также поблагодарил руководство Азербайджана за постоянную поддержку в продвижении интеллектуального, научного, образовательного и культурного сотрудничества, отметив, что достигнутые результаты создают прочную основу для дальнейшего прогресса.

