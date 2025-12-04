İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    ICESCO-nun Baş direktoru: Yusif Məmmədəliyevin irsi bu gün də elmi zənginləşdirir

    Elm və təhsil
    • 04 dekabr, 2025
    • 11:29
    ICESCO-nun Baş direktoru: Yusif Məmmədəliyevin irsi bu gün də elmi zənginləşdirir

    Akademik Yusif Məmmədəliyevin irsi bu gün də elmi zənginləşdirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ICESCO-nun Baş direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Malik Yusif Məmmədəliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunan "Yusif Məmmədəliyev: Elm. İrs. İnnovasiyalar" adlı beynəlxalq konfransa videomüraciətində deyib.

    Onun sözlərinə görə, Y.Məmmədəliyevin kəşfləri dünyada əks-səda doğurub: "Onun nailiyyətləri İkinci Dünya Müharibəsində mühüm yer tutur. Akademik sadəcə bir kimyaçı deyil, o, alim ürəyinə sahib maarifçi idi".

    Baş direktor onun yubileyi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib: "Məmmədəliyevin töhfəsi gələcəyə baxışdır. ICESCO Azərbaycana verdiyi töhfələrə görə təşəkkür edir. Gələcək nəsillərin akademikin töhfələrindən ilhamlanacağına inanırıq. Hər bir təhsil sistemi öz töhfələrinin gələcəyi yönləndirməsini və qlobal cəmiyyətə xidmət etməsini təmin edir. Mən Azərbaycan rəhbərliyinə intellektual, elmi, tərəqqi, xarici təhsil və mədəni əməkdaşlıq sahəsində göstərdiyi davamlı dəstəyə görə ən səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Bu nailiyyətlər qarşıdakı böyük yol üçün möhkəm təməl yaradır".

    ICESCO Yusif Məmmədəliyev yubiley

    Son xəbərlər

    11:42

    Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti: Azərbaycan böyük alimləri ilə fəxr edəcək bir ölkədir

    Elm və təhsil
    11:38
    Foto
    Video

    "Yasamal" bazarı və "İnşaatçılar" metrostansiyası ətrafında qanunsuz küçə satışına qarşı reyd keçirilib

    Sağlamlıq
    11:34

    Norm sement istehsalında emal olunmuş qazma şlamından istifadəni sınaqdan keçirib

    Biznes
    11:33

    Nazirlik rəsmisi: Könüllülük Azərbaycan cəmiyyəti üçün strateji əhəmiyyət daşıyır

    Daxili siyasət
    11:30

    Azərbaycanın şin istehsalçısının ləğvi ilə bağlı komissiya yaradılır

    Biznes
    11:29

    ICESCO-nun Baş direktoru: Yusif Məmmədəliyevin irsi bu gün də elmi zənginləşdirir

    Elm və təhsil
    11:29

    Azərbaycanın kollektor agentliyinin səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    11:24

    "Sumqayıt" amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    11:21

    Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fonduna sədr təyin edilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti