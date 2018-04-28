ГЭЦ проведет испытательный экзамен для учащихся 10-ых классов

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ 6 мая на основе новой образовательной программы (куррикулума) Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет испытательный экзамен для 10-ти классников в целях проверки освоения материала за 5-10 классы (первое полугодие 10-го класса).

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, в экзаменах могут принять участие только учащиеся 10-х классов. Регистрация на испытательные экзамены будет вестись до 10:00 30 апреля. Экзамены будут организованы в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.

Учащимся 10-х классов будут представлены тестовые задания по четырем блокам и трем предметам в каждом из них.

I блок – математика, физика, химия

II блок – математика, география, история

III блок – азербайджанский (русский) язык, история, литература

IV блок – биология, химия, физика.

По каждому предмету школьникам будут представлены 30 тестовых заданий.