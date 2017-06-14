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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал число плановых мест по программам приема в магистратуру и количество допущенных к выбору специальностей абитуриентов.

Как сообщили Report в ГЭЦ, к выбору специальности в целом были допущены 8313 человек.

Было отмечено, что информацию о плане приема в магистратуру по 70 программам и о количестве допущенных к выбору специальностей абитуриентов можно получить на сайте ГЭЦ.

Отметим, что в 2017/2018 учебному году в магистратуру высших учебных заведений и НАНА в целом выделено 7709 плановых мест. Из них 5454 места для азербайджанского сектора, 702 места для русского сектора, а остальные 1553 места предусмотрены для совместного конкурса обоих секторов. По результатам второго тура вступительных экзаменов в магистратуру 8313 бакалавров получили право выбора специальности.