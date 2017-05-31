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    ГЭЦ объявил результаты первого испытательного экзамена этого года

    На испытательный экзамен не явились 880 из 24 584 прошедших регистрацию абитуриентов© Report

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты прошедшего 27 мая испытательного экзамена.

    Как сообщили Report в ГЭЦ, зайдя на сайт центра, каждый абитуриент сможет ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением ответной карты.

    Информацию о результатах абитуриентов можно также узнать, отправив рабочий номер на мобильный номер 7727.

    На испытательный экзамен не явились 880 из 24 584 прошедших регистрацию абитуриентов.

    Результаты 5 абитуриентов были аннулированы из-за нарушения экзаменационных правил.

    Отметим, что регистрация на предстоящий 11 июня очередной испытательный экзамен продолжается.  

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