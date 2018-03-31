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    ГЭЦ: 21 человек успешно сдал тестовый экзамен на руководящие позиции

    © "Report"

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр провел тестовый экзамен по приему на госслужбу по группам AA, AB и AC, относящимся к категории А административных должностей (административные руководящие позиции).

    Как сообщили Report в ГЭЦ, регистрация на экзамен состоялась 6-30 марта, в этот период зарегистрировано 72 кандидата.

    Экзамен проходил посредством компьютера в течение 3 часов.

    В экзамене приняли участие 70 кандидатов. По результатам экзаменов по подгруппе AB4 успешно прошли экзамен 2 человека, AC1 – 4 человека, AC2 – 2 человека, AC3 – 6 человек, AC4 – 7 человек, в целом 21 кандидат.

    Кандидатам выдали соответствующие сертификаты, срок действия которых длится 5 лет.

    Апелляционная комиссия по результатам экзамена будет открыта в ГЭЦ 2-4 апреля в 14:00 до 17:00.

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