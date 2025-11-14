Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Финалисты программы развития Азада Мирзаджанзаде посетили его кабинет-музей

    Наука и образование
    • 14 ноября, 2025
    • 20:08
    14 ноября финалисты программы развития Азада Мирзаджанзаде посетили его кабинет-музей, расположенный в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

    Как сообщает Report, рабочий кабинет выдающегося ученого, академика Азада Мирзаджанзаде хранит атмосферу эпохи, посвящённой науке, творчеству и самоотверженности.

    Для финалистов программы эта встреча стала уникальной возможностью ближе познакомиться с личностью Азада Мирзаджанзаде и вдохновиться его духовным наследием.

    Во время визита участникам рассказали о жизни и творческом пути академика, его научных достижениях, принципах лидерства и командной работы, а также о философии служения обществу. Эти ценности сегодня лежат в основе ключевых принципов программы развития Азада Мирзаджанзаде.

    Организаторы программы выразили благодарность руководству Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности за содействие в организации этого значимого визита.

    Программа развития Азада Мирзаджанзаде - это уникальная инициатива, направленная на развитие лидерских навыков, инновационного мышления и проектного подхода. Программа объединяет талантливых студентов и специалистов из разных регионов страны, предоставляя им возможность участвовать в интенсивных тренингах, работать над собственными проектами и получать профессиональную поддержку от ведущих менторов и профильных экспертов.

    Если вы хотите стать частью программы, вы можете подать заявку по ссылке.

