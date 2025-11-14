İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azad Mirzəcanzadənin kabinet-muzeyi ziyarət olunub

    Elm və təhsil
    • 14 noyabr, 2025
    • 19:07
    Azad Mirzəcanzadənin kabinet-muzeyi ziyarət olunub

    Azad Mirzəcanzadə inkişaf proqramının finalçıları Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində (ADNSU) yerləşən akademik Azad Mirzəcanzadənin kabinet-muzeyini ziyarət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, ziyarət zamanı akademik Azad Mirzəcanzadənin iş otağının elmə, yaradıcılığa və fədakarlığa həsr olunmuş bir dövrün izlərini daşıdığı qeyd olunub.

    Qeyd edilib ki, onun kabinetində qorunan hər bir detal alimin düşüncə dünyasını, dəyərlərini və elmə olan sevgisini hiss etdirir. Bu ziyarətin proqram finalçıları üçün onu daha yaxından tanımaq və mənəvi mirasından ilham almaq üçün nadir bir fürsət kimi dəyərləndirilib.

    Görüş zamanı iştirakçılara A.Mirzəcanzadənin həyat və yaradıcılığı, elmi nailiyyətləri, liderlik və komanda işi prinsipləri, həmçinin cəmiyyətə xidmət fəlsəfəsi barədə məlumat verilib. Həmin dəyərlərin bu gün Azad Mirzəcanzadə inkişaf proqramının əsas prinsiplərini formalaşdırdığı diqqətə çatdırılıb.

    Azad Mirzəcanzadə inkişaf proqramı liderlik bacarıqlarının, innovativ düşüncə tərzinin və layihə yanaşmasının inkişafına yönəlmiş unikal təşəbbüsdür. Proqram ölkənin müxtəlif bölgələrindən istedadlı tələbələri və mütəxəssisləri bir araya gətirir, onlara intensiv təlimlərdə iştirak etmək, öz layihələri üzərində işləmək və aparıcı mentorlar və sahə üzrə mütəxəssislərdən peşəkar dəstək almaq imkanı yaradır.

    Əgər siz də bu proqramın bir hissəsinə çevrilmək istəyirsinizsə, aşağıdakı link vasitəsilə müraciət edə bilərsiniz:

    https://bit.ly/47TXHX4

    Azad Mirzəcanzadə İnkişaf Proqramı liderlik
    Foto
    Финалисты программы развития Азада Мирзаджанзаде посетили его кабинет-музей
    Foto
    Finalists of Azad Mirzajanzada Development Program visit his office-museum

    Son xəbərlər

    20:08

    Merts: Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi hazırlayacaq

    Digər ölkələr
    19:58
    Foto

    Cəlilabadda 70 ədəd "Şərq tuyası" ağacı əkilib

    Ekologiya
    19:41

    Gürcüstan və Ermənistanın tranzit potensialından istifadə imkanları müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    19:21

    Polis Paris dəmiryol vağzalındakı silahlı şəxsi yaralayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:17

    PFL "Karvan-Yevlax" - "Kəpəz" oyununun yerini dəyişib

    Futbol
    19:07
    Foto

    Azad Mirzəcanzadənin kabinet-muzeyi ziyarət olunub

    Elm və təhsil
    18:59

    Mariyana Kuyundziç: Azərbaycan tarixində güclü qadınlarla bağlı böyük nümunələr var

    Xarici siyasət
    18:53

    Ərəstun Oruclu Baş Prokurorluğa çağırılıb

    Hadisə
    18:51

    Daşkənddə "Tağıyev: Neft" bədii filminin nümayişi keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti