Azad Mirzəcanzadənin kabinet-muzeyi ziyarət olunub
- 14 noyabr, 2025
- 19:07
Azad Mirzəcanzadə inkişaf proqramının finalçıları Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində (ADNSU) yerləşən akademik Azad Mirzəcanzadənin kabinet-muzeyini ziyarət ediblər.
"Report" xəbər verir ki, ziyarət zamanı akademik Azad Mirzəcanzadənin iş otağının elmə, yaradıcılığa və fədakarlığa həsr olunmuş bir dövrün izlərini daşıdığı qeyd olunub.
Qeyd edilib ki, onun kabinetində qorunan hər bir detal alimin düşüncə dünyasını, dəyərlərini və elmə olan sevgisini hiss etdirir. Bu ziyarətin proqram finalçıları üçün onu daha yaxından tanımaq və mənəvi mirasından ilham almaq üçün nadir bir fürsət kimi dəyərləndirilib.
Görüş zamanı iştirakçılara A.Mirzəcanzadənin həyat və yaradıcılığı, elmi nailiyyətləri, liderlik və komanda işi prinsipləri, həmçinin cəmiyyətə xidmət fəlsəfəsi barədə məlumat verilib. Həmin dəyərlərin bu gün Azad Mirzəcanzadə inkişaf proqramının əsas prinsiplərini formalaşdırdığı diqqətə çatdırılıb.
Azad Mirzəcanzadə inkişaf proqramı liderlik bacarıqlarının, innovativ düşüncə tərzinin və layihə yanaşmasının inkişafına yönəlmiş unikal təşəbbüsdür. Proqram ölkənin müxtəlif bölgələrindən istedadlı tələbələri və mütəxəssisləri bir araya gətirir, onlara intensiv təlimlərdə iştirak etmək, öz layihələri üzərində işləmək və aparıcı mentorlar və sahə üzrə mütəxəssislərdən peşəkar dəstək almaq imkanı yaradır.
Əgər siz də bu proqramın bir hissəsinə çevrilmək istəyirsinizsə, aşağıdakı link vasitəsilə müraciət edə bilərsiniz: