Эмин Амруллаев встретился с азербайджанскими студентами в США
Наука и образование
- 21 октября, 2025
- 10:19
Министр науки и образования Эмин Амруллаев в рамках визита в США встретился с около 90 азербайджанскими студентами, обучающимися в этой стране.
Об этом сообщили Report в Министерстве науки и образования.
Отмечается, что на встрече в Университете Джорджа Вашингтона министр проинформировал студентов о реформах, осуществляемых в последние годы в системе науки и высшего образования Азербайджана, программах двойного диплома совместно с университетами США, развитии научных учреждений и других актуальных вопросах.
