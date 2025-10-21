Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Эмин Амруллаев встретился с азербайджанскими студентами в США

    Наука и образование
    • 21 октября, 2025
    • 10:19
    Эмин Амруллаев встретился с азербайджанскими студентами в США

    Министр науки и образования Эмин Амруллаев в рамках визита в США встретился с около 90 азербайджанскими студентами, обучающимися в этой стране.

    Об этом сообщили Report в Министерстве науки и образования.

    Отмечается, что на встрече в Университете Джорджа Вашингтона министр проинформировал студентов о реформах, осуществляемых в последние годы в системе науки и высшего образования Азербайджана, программах двойного диплома совместно с университетами США, развитии научных учреждений и других актуальных вопросах.

