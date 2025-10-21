İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Nazir ABŞ-də təhsil alan azərbaycanlı tələbələrə çağırış edib

    Elm və təhsil
    • 21 oktyabr, 2025
    • 09:59
    Nazir ABŞ-də təhsil alan azərbaycanlı tələbələrə çağırış edib

    Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev ABŞ-yə səfəri çərçivəsində bu ölkədə təhsil alan 90-a yaxın azərbaycanlı tələbə ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Corc Vaşinqton Universitetində keçirilən görüşdə nazir ölkəmizdə elm və ali təhsil sistemində son illərdə həyata keçirilən islahatlar, ABŞ universitetləri ilə birgə ikili diplom proqramları, elmi müəssisələrin fəaliyyətinin inkişafı və digər aktual məsələlər barədə tələbələrə məlumat verib.

    Görüş zamanı Emin Əmrullayev tələbələri maraqlandıran sualları cavablandırıb, onların akademik və elmi fəaliyyət perspektivləri müzakirə olunub.

    Nazir gəncləri təhsillərini başa vurduqdan sonra ölkəmizin əmək bazarına, eləcə də elm və ali təhsil mühitinə öz töhfələrini verməyə çağırıb.

    Elm və Təhsil Nazirliyi Emin Əmrullayev ABŞ
    Foto
    Эмин Амруллаев встретился с азербайджанскими студентами в США
    Foto
    Minister urges Azerbaijani students in US to contribute to national dev't

    Son xəbərlər

    10:38

    IMF: AMB-nin valyuta ehtiyatları bu ilin sonunda 11,9 milyard dollar olacaq

    Maliyyə
    10:35

    "Azərkosmos": Azərbaycan beynəlxalq peyk bazarında etibarlı tərəfdaş kimi tanınır

    İKT
    10:27

    Gümrü meri həbs edilib

    Region
    10:24

    Azərbaycanda Kosmik Aparatların İnkişafı Mərkəzinin tikintisinə başlanılacaq

    İKT
    10:23
    Foto

    Naxçıvanda bir sıra kənddaxili yollar yenidən qurularaq istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    10:21

    Türkiyə və Gürcüstan səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq edəcək

    Region
    10:14

    Bakıda avtomobildə atasının qucağından sürüşən uşaq ölüb

    Hadisə
    10:13
    Foto

    "Qaradağ" GES-də 1 milyard kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal olunub

    Energetika
    10:12

    Ermənistan İstintaq Komitəsi: Gümrü meriyası yaxınlığında etiraz aksiyasında 33 nəfər saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti