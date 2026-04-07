Эмин Амруллаев ознакомился с образовательной выставкой Study in Azerbaijan в Казахстане

Делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым в рамках визита в Алматы ознакомилась с международной образовательной выставкой Study in Azerbaijan в Инновационном центре Farabi Hub Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

Делегация осмотрела университетские стенды, в рамках выставки была представлена подробная информация об образовательных программах, предлагаемых различными высшими учебными заведениями Азербайджана, направлениях международного сотрудничества и доступных стипендиальных возможностях для студентов.

Затем делегация ознакомилась с условиями в Инновационном центре Farabi Hub, где ей представили подробную информацию о деятельности центра и проектах, ориентированных на инновации и технологии. В рамках ознакомления были также осмотрены современные лаборатории центра.