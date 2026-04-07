    Эмин Амруллаев ознакомился с образовательной выставкой Study in Azerbaijan в Казахстане

    Наука и образование
    • 07 апреля, 2026
    • 18:52
    Эмин Амруллаев ознакомился с образовательной выставкой Study in Azerbaijan в Казахстане

    Делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым в рамках визита в Алматы ознакомилась с международной образовательной выставкой Study in Azerbaijan в Инновационном центре Farabi Hub Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство науки и образования.

    Делегация осмотрела университетские стенды, в рамках выставки была представлена подробная информация об образовательных программах, предлагаемых различными высшими учебными заведениями Азербайджана, направлениях международного сотрудничества и доступных стипендиальных возможностях для студентов.

    Затем делегация ознакомилась с условиями в Инновационном центре Farabi Hub, где ей представили подробную информацию о деятельности центра и проектах, ориентированных на инновации и технологии. В рамках ознакомления были также осмотрены современные лаборатории центра.

    Эмин Амруллаев ознакомился с образовательной выставкой Study in Azerbaijan в Казахстане
    Study in Azerbaijan Эмин Амруллаев Казахстан
    Emin Əmrullayev Qazaxıstanda "Study in Azerbaijan" beynəlxalq təhsil sərgisi ilə tanış olub

