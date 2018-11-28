Джейхун Байрамов: В сфере образования имеется ряд вопросов, которые следует решить

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Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ "В ближайшей перспективе на рынке труда возникнет необходимость в новых специальностях".

Как сообщает Report, об этом на XV съезде азербайджанских учителей сказал министр образования Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что образование – это одна из постоянно развивающихся сфер: "С этой точки зрения имеется ряд вопросов, которые следует решить до следующего съезда учителей".

По словам Дж.Байрамова, одними из главных предстоящих задач являются усовершенствование содержания общего образования, приведение их в соответствие с международными исследованиями по оцениванию и будущими требованиями рынка труда, а также внедрение инноваций: "Нужно принять, что в ближайшей перспективе на рынке труда возникнет необходимость в новых умениях, специальностях. В связи с этим в сфере общего образования с раннего возраста необходимо внедрить углубленное изучение математики, информатики, естественных наук, инженерии, в том числе предметов, связанных с робототехнологиями, искусственным интеллектом, нанотехнологиями, и другими инновативного содержания. Это должно считаться приоритетом".

Дж.Байрамов подчеркнул, что внедрение нового содержания требует в первую очередь наличия педагогических кадров, которые могут принять и применить новые подходы: "Потенциал ни одной образовательной системы не может быть выше уровня способностей работающих там учителей. Это в последние годы неоднократно подчеркивалось министерством. Именно по этой причине внедрение нового содержания по подготовке учителей, значительное повышение компонента опыта определены как основные цели. Одной из самых крупных целей в сфере высшего образования является расширение охвата и повышение качества".