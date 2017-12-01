Джанни Бардаззи провел мастер-класс в БВШН

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Первый вице-президент по специальным инициативам и координации в регионах компании Maire Tecnimont Group (Италия) Джанни Бардаззи провел в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) мастер-класс на тему "Инновационные технологии, бизнес и лидерство".

Как сообщили Report в БВШН, в нем приняли участие ректор Высшей школы Эльмар Гасымов, глава компании KT - Kinetics Technology в Азербайджане, представляющей Maire Tecnimont Group в стране, Николло Хайлперн, специалист Maire Tecnimont Group по ведению бизнеса в регионе Алесия Манджиапане, выпускники БВШН, работающие ныне в KT - Kinetics Technology в Баку, и студенты вуза, в том числе те, кто проходил стажировку в компании.

Приветствовав участников мероприятия, ректор Эльмар Гасымов представил Джанни Бардаззи как друга Высшей школы и поблагодарил его за поддержку, оказанную выпускникам БВШН, и организацию стажировки студентов вуза в компании. Он также выразил уверенность, что они оправдают доверие Джанни Бардаззи и компании KT - Kinetics Technology.

В ходе проведения мастер-класса гость остановился на вопросах возникновения и стремительного развития инноваций и технологий в наше время, бизнес-планирования, разработки и внедрения инновационных идей и технологий, а также привел конкретные практические примеры.

С большим интересом студенты БВШН выслушали выступление на тему, связанную с лидерством. Джанни Бардаззи рассказал об основных чертах и качествах, присущих настоящему лидеру. Затем гость, отвечая на вопросы, проинформировал их о кадровой политике компании, а также процедуре и основных этапах процесса отбора кандидатов для приема на работу.

В заключение мастер-класса первый вице-президент Maire Tecnimont Group Джанни Бардаззи выразил благодарность ректору БВШН Эльмару Гасымову за прочное и успешное сотрудничество.