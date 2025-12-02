Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Чжан Лин: В рамках глобальных процессов важно расширение межвузовских связей

    Наука и образование
    • 02 декабря, 2025
    • 11:02
    Чжан Лин: В рамках глобальных процессов важно расширение межвузовских связей

    В рамках современных глобальных процессов важно расширение межвузовских связей.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Чжан Лин на международной конференции на тему "Роль университетов в зеленой энергетике и устойчивом развитии" в Университете ADA.

    По ее словам, "зеленые" и устойчивые энергетические системы - это не экономическое или технологическое понятие, но и ключевое направление в деятельности стран по достижению устойчивого развития.

    "В современную эпоху университеты - это не просто источник знаний. Здесь также снабжают молодежь навыками и знаниями. В рамках современных вызовов и глобальных процессов расширение межвузовских связей имеет большое значение".

    Чжан Лин СВМДА Университет ADA зеленая энергетика
    Zhang Ling: Qlobal proseslər çərçivəsində universitetlərarası əlaqələrin genişləndirilməsi önəmlidir
    CICA official highlights importance of expanding university cooperation
    Elvis

    Последние новости

    11:27

    ЕС выделит Армении 12 млн евро на противодействие гибридным кибератакам

    В регионе
    11:21

    Жертвами циклона "Дитвах" на Шри-Ланке стали 410 человек

    Другие страны
    11:21

    Кос: ЕС и Турция обсудят процесс нормализации между Баку и Ереваном

    В регионе
    11:18

    Fitch Ratings ожидает устойчивость банков Азербайджана и региона CIS+

    Финансы
    11:16

    Кос: Ведутся переговоры с США и Азербайджаном о возможности участия ЕС в TRIPP

    В регионе
    11:16

    Ульви Мехдиев: Стоимость рынка ИИ превысила $800 млрд

    ИКТ
    11:15

    Парламент рассматривает пакет госбюджета Азербайджана на 2026 во втором чтении

    Внутренняя политика
    11:14

    Российский танкер, перевозивший масло в Грузию, атакован у берегов Турции

    В регионе
    11:06

    Азербайджан планирует провести Генассамблею СВМДА

    Внешняя политика
    Лента новостей