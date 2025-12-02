Чжан Лин: В рамках глобальных процессов важно расширение межвузовских связей

В рамках современных глобальных процессов важно расширение межвузовских связей.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Чжан Лин на международной конференции на тему "Роль университетов в зеленой энергетике и устойчивом развитии" в Университете ADA.

По ее словам, "зеленые" и устойчивые энергетические системы - это не экономическое или технологическое понятие, но и ключевое направление в деятельности стран по достижению устойчивого развития.

"В современную эпоху университеты - это не просто источник знаний. Здесь также снабжают молодежь навыками и знаниями. В рамках современных вызовов и глобальных процессов расширение межвузовских связей имеет большое значение".