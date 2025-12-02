Zhang Ling: Qlobal proseslər çərçivəsində universitetlərarası əlaqələrin genişləndirilməsi önəmlidir
Elm və təhsil
- 02 dekabr, 2025
- 10:26
Hazırkı qlobal proseslər çərçivəsində universitetlərarası əlaqələrin genişləndirilməsi önəmlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) baş katibinin müavini Zhang Ling ADA Universitetində baş tutan "Yaşıl enerji və dayanıqlılıqda universitetlərin rolu" adlı beynəlxalq konfransda deyib.
Onun sözlərinə görə, "yaşıl" və dayanıqlı enerji sistemləri iqtisadi və ya texnoloji məfhum deyil, bu, ölkələrin dayanıqlılıq fəaliyyətinə aiddir:
"Müasir dövrdə universitetlər sadəcə bilik mənbəyi deyil. Burada, həmçinin gəncləri bacarıqlar və biliklərlə təchiz edirlər. Müasir çağırışlar, qlobal proseslər çərçivəsində universitetlərarası əlaqələrin genişləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir".
Son xəbərlər
10:44
ABB "İlin əqdi" mükafatını qazandı!Maliyyə
10:43
Azərbaycanda pul bazası noyabrda 3 %-dən çox artıbMaliyyə
10:41
Azərbaycan nümayəndə heyəti COP29 təcrübəsini bölüşmək üçün Türkiyəyə gedəcəkCOP29
10:41
"Fitch Solutions": Azərbaycan iqtisadiyyatı 2025–2027-ci illərdə orta hesabla 2,4 % artacaqMaliyyə
10:41
Foto
Azərbaycan Boks Federasiyasının rəhbərliyi dünya çempionatından öncə milli üzvləri ilə görüşübFərdi
10:39
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları noyabrda 1 %-ə yaxın artıbMaliyyə
10:36
Video
Azərbaycan ictimai iaşə sektorunda POS-terminalla nağdsız dövriyyə üzrə vergi yükünü azaldırBiznes
10:34
Ülvi Mehdiyev: Süni intellekt bazarının dəyəri artıq 800 milyard dolları keçibİKT
10:33