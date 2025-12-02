İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Zhang Ling: Qlobal proseslər çərçivəsində universitetlərarası əlaqələrin genişləndirilməsi önəmlidir

    Elm və təhsil
    • 02 dekabr, 2025
    • 10:26
    Hazırkı qlobal proseslər çərçivəsində universitetlərarası əlaqələrin genişləndirilməsi önəmlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) baş katibinin müavini Zhang Ling ADA Universitetində baş tutan "Yaşıl enerji və dayanıqlılıqda universitetlərin rolu" adlı beynəlxalq konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, "yaşıl" və dayanıqlı enerji sistemləri iqtisadi və ya texnoloji məfhum deyil, bu, ölkələrin dayanıqlılıq fəaliyyətinə aiddir:

    "Müasir dövrdə universitetlər sadəcə bilik mənbəyi deyil. Burada, həmçinin gəncləri bacarıqlar və biliklərlə təchiz edirlər. Müasir çağırışlar, qlobal proseslər çərçivəsində universitetlərarası əlaqələrin genişləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir".

