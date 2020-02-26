Что необходимо знать родителям о приеме детей в 1-ый класс

В 2020-2021 учебном году прием детей в первый класс во все общеобразовательные учреждения Азербайджана будет осуществляться в электронном формате. Электронная регистрация стартует 10 марта, сообщает Report.

Дети, которые прошли электронную регистрацию в подготовительные группы и получают дошкольное образование в азербайджанском секторе общеобразовательных школ страны, будут автоматически зачислены в 1-ый класс. С 10 марта родители или законные представители этих детей должны распечатать бланк заявления из своего личного электронного кабинета (mektebeqebul.edu.az) и отнести его в школу, где в настоящее время дети проходят подготовку.

Согласно закону "Об общем образовании" Азербайджанской Республики, при приеме детей в первый класс в секторе с другим языком преподавания, в ходе собеседования будет оцениваться устная речь ребенка на этом языке. Собеседования проводятся с 24 февраля по 3 марта органами местного управления образования. Устную речь ребенка оценивают по собеседованию соответствующие комиссии, состоящие из трех учителей.

Оценивание происходит по нескольким критериям: восприятие слуха, обратная связь от ребенка, поставленная речь. В основном детей просят рассказать о своей семье, описать что они видят на картинках и т.д. Собеседования проводятся в условиях видеосъёмки, в присутствии родителей или законных представителей детей. Родители, недовольные результатом собеседования, могут обратиться в апелляционную комиссию.

Родители детей, прошедших собеседование должны распечатать бланк заявления из своего личного электронного кабинета (mektebeqebul.edu.az) и отнести его в школу, где в настоящее время дети проходят подготовку. Дети же не прошедшие собеседования, будут зачислены в 1-ый класс азербайджанского сектора.

Напомним, что в этом году, 80 процентов (более 100 тысяч) 5-тилетних детей по всей республике были привлечены в дошкольные подготовительные группы.

В свою очередь, родители детей, не обучавшихся в группах дошкольной подготовки, должны пройти электронную регистрацию на сайте mektebeqebul.edu.az. Напомним, что для регистрации используются данные удостоверений личности ребенка. С 13 марта они смогут выбрать школу и учителя, к которому они хотят попасть.

Прием детей в классы с обучением на других языках будет осуществляться на основе результатов собеседования, где также в устной форме будет проверяться знание языка. Собеседования для этих детей начнутся с 1 апреля.

Отметим, что в Баку некоторые родители, желают зарегистрировать своих детей в первый класс школы, расположенной не по месту их прописки. Однако необходимо помнить, что при оформлении в школу, в первую очередь предпочтение отдается детям, проживающим рядом со школой, если один из родителей работает в школе (где предполагается обучать ребенка), или же если брат или сестра ребенка учатся в данной школе.

Если дети не обладают ни одним из этих преимуществ, то их имена будут внесены в "список ожидания". То есть, как только появится свободное место, находящийся первым в "списке ожидании" ребенок сможет поступить в выбранную школу, расположенную не по месту его регистрации.

Прием же в первый класс бакинских лицеев и гимназий для всех детей, проживающих согласно прописке на территории, где расположена школа, будет проводиться вне конкурса, за исключением трех учебных заведений: Европейского лицея, Республиканской гимназии искусств и средне-специальной школы им. Бюльбюля.

Если ребенок не зарегистрирован на территории, где находится лицей или гимназия, то прием в первый класс будет проводиться на основании специального собеседования.

Эмилия Аббасова