Число обучающихся в США азербайджанских студентов возросло

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В 2014/2015 учебном году в США обучались 408 студентов из Азербайджана. По сравнению с прошлым годом их число возросло на 6,5% Как сообщает Report, об этом говорится в докладе "ОpenDoors" по Международному образовательному обмену в 2015 году.

Доклад "OpenDoors" публикуется на ежегодной основе Институтом Международного Образования в сотрудничестве с Бюро по делам образования и культуры Госдепартамента США.

По данным доклада, студенты из Азербайджана обучаются в США на преддипломных уровнях образования, из них 38% обучаются по степени бакалавра, 42% на преддипломном уровне, 13% посещают специальные практические курсы, а 7% принимают участие в программах без присвоения учебной степени, таких как программы изучения английского языка и краткосрочные курсы.

В целом на сегодняшний день рост числа международных студентов, получающих образование в колледжах и университетах США, по сравнению с показателем десятилетней давности, составляет 73%. В 2014/2015 учебном году число международных студентов в вузах США составило 974,926.