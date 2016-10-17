БВШН представлен на 10-й юбилейной Азербайджанской международной выставке "Образование"

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) приняла участие в 10-й юбилейной международной выставке "Образование", которая прошла в выставочном комплексе "Baku Expo Centre" при официальной и организационной поддержке министерства образования Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, на выставке были представлены макет нового кампуса БВШН, различные брошюры, публикации и другие ознакомительные материалы.

В работе выставки принял участие ректор БВШН Эльмар Гасымов.

Участие БВШН в выставке вызвало большой интерес среди участников и посетителей, особенно студентов, а также школьников, которые хотят учиться в БВШН. На их многочисленные вопросы ответили сотрудники и студенты Высшей школы, представлявшие вуз на выставке.

Отметим, что в этом году в выставке "Образование" приняли участие представители университетов, колледжей и других образовательных структур из Азербайджана, Венгрии, Германии, Латвии, Литвы, Польши и других стран. В рамках выставки вниманию посетителей были представлены программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, а также второго высшего образования и МВА, курсы делового иностранного языка, стажировки и тренинги.



