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Будут ли платить зарплату невакцинированным учителям?

Будут ли платить зарплату невакцинированным учителям? "Обсуждается вопрос о выплате заработной платы работникам образования, которые не вакцинируются и не имеют сертификата о противопоказаниях. В Кабинете министров даже готовятся новые правила по этому вопросу".
Наука и образование
9 сентября 2021 г. 18:01
Будут ли платить зарплату невакцинированным учителям?

"Обсуждается вопрос о выплате заработной платы работникам образования, которые не вакцинируются и не имеют сертификата о противопоказаниях. В Кабинете министров даже готовятся новые правила по этому вопросу".

Как передает Report, об этом сообщил советник министра образования Азербайджана Рустам Агаев.

Он отметил, что подробная информация будет предоставлена после принятия решения: "Я напоминаю, что сотрудники, у которых нет противопоказаний и иммунного сертификата, не будут допущены в школы. В некоторых учреждениях вакцинация обязательна. Большинство работников образования - пожилые люди. Мы приняли это решение, заботясь об их здоровье".

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