BP представила новую цифровую платформу для изучения английского языка

Компания BP завершила второй этап проекта по развитию цифрового образования в Азербайджане и запустила новую платформу для изучения английского языка.

Как сообщает Report, проект реализован совместно с "Landau Educational Technologies".

Платформа включает 350 учебных видео (60 часов), банк из 14 000 экзаменационных вопросов, 70 тестовых наборов, презентации и рабочие материалы для учителей. Учителя могут задавать задания и отслеживать прогресс учеников. Контент предназначен для учащихся 5–11 классов.

По проекту ожидается охват 500 учителей и 10 000 учеников по всей стране. Его стоимость - около 307 500 манатов, из которых 200 000 манатов профинансировали BP и ее партнеры.

Материалы размещены на сайте www.aspirelearning.app и доступны для свободного использования.