    Наука и образование
    • 24 ноября, 2025
    • 16:00
    BP представила новую цифровую платформу для изучения английского языка

    Компания BP завершила второй этап проекта по развитию цифрового образования в Азербайджане и запустила новую платформу для изучения английского языка.

    Как сообщает Report, проект реализован совместно с "Landau Educational Technologies".

    Платформа включает 350 учебных видео (60 часов), банк из 14 000 экзаменационных вопросов, 70 тестовых наборов, презентации и рабочие материалы для учителей. Учителя могут задавать задания и отслеживать прогресс учеников. Контент предназначен для учащихся 5–11 классов.

    По проекту ожидается охват 500 учителей и 10 000 учеников по всей стране. Его стоимость - около 307 500 манатов, из которых 200 000 манатов профинансировали BP и ее партнеры.

    Материалы размещены на сайте www.aspirelearning.app и доступны для свободного использования.

    BP məktəblilər üçün yeni rəqəmsal ingilis dili öyrənmə platforması yaradıb

