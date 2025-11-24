İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    BP məktəblilər üçün yeni rəqəmsal ingilis dili öyrənmə platforması yaradıb

    Elm və təhsil
    • 24 noyabr, 2025
    • 15:32
    BP məktəblilər üçün yeni rəqəmsal ingilis dili öyrənmə platforması yaradıb

    Bu gün BP şirkəti Azərbaycanda rəqəmsal təhsil imkanlarının artırılmasına yönəlmiş bir sosial investisiya layihəsinin ikinci mərhələsinin tamamlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Layihə "Landau Educational Technologies" MMC ilə əməkdaşlıqda həyata keçirilib. Layihədə əsas məqsəd 9-cu və 11-ci sinif ingilis dili buraxılış imtahanlarına hazırlaşan şagird və müəllimləri dəstəkləmək olsa da, təqdim olunan yüksək keyfiyyətli və əlçatan rəqəmsal məzmun 5–11-ci siniflərin bütün şagirdlərinin istifadəsi üçün uyğundur. Ümumilikdə, yeni materiallar ingilis dilini öyrənmə nəticələrini yaxşılaşdırmaq, həmçinin şagirdlərin dərs prosesində iştirak fəallığını artırmaq üçün orta məktəblərin bütün sinifləri üçün yararlıdır.

    Layihənin bu yeni mərhələsi əvvəlki səylərin uğuruna əsaslanaraq geniş əhatəli yeni öyrənmə materialları təqdim edir. Bura 60 saatlıq dərs müddətinə uyğun 350 tədris videosu; imtahana hazırlıq üçün 14 000 sualdan ibarət sual bankı, imtahan şəraitini simulyasiya etmək üçün 70 test toplusu, dərs tədris prosesində müəllimlərə kömək məqsədi ilə hazırlanmış təqdimatlar və iş vərəqləri; həmçinin müəllimlərin ev tapşırıqları verməsinə və şagirdlərin irəliləyişini izləməsinə imkan verən rəqəmsal platforma daxildir.

    Ümumilikdə, bu təşəbbüs əlçatan tədris materialları sahəsində mövcud boşluqları doldurmaqla ölkənin hər yerində həm şagirdlərə, həm də müəllimlərə ünvanlanıb. Ölkə üzrə 500 müəllimin və 10000 şagirdin layihədən bəhrələnəcəyi gözlənilir.

    BP-nin Xəzər regionu üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli bildirib ki, şirkət Azərbaycanda təhsilin inkişafını innovativ rəqəmsal resurslar və həllər vasitəsilə dəstəkləməyə davam etməkdən çox məmnundur: "Bu layihə təkcə şagirdləri ingilis dili imtahanlarında uğur qazanmaq üçün onlara lazım olan vasitələrlə təmin etmir, o həm də müəllimlərə müasir dərs resursları təqdim etməklə onların rolunu gücləndirir. Azərbaycan məktəbləri üçün məzmun hazırlanmasına sərmayə qoymaqla biz ölkənin təhsil potensialının artırılmasına və keyfiyyətli təhsilin hər bir şagird üçün əlçatan olmasına töhfə vermək istəyirik."

    Layihənin ikinci mərhələsinin ümumi dəyəri təxminən 307 500 manat(180 882 ABŞ dolları) təşkil edib. Bunun 200 000 manatını (117 647 ABŞ dolları) bp və onun tərəfdaşları, qalanını isə "Landau Educational Technologies" MMC ödəyib.

    Müddəti bir il olan layihənin icraçısı "Aspire Learning App" kimi tanınan "Landau Educational Technologies" MMC-dir.

    Layihənin nəticəsi olaraq hazırlanmış bütün materiallar ümumi istifadəyə açıqdır və ənənəvi tədris kontentini tamamlamaq məqsədi daşıyır. Bu materiallar yerindən və şəraitindən asılı olmayaraq bütün şagirdlərə çevik və inklüziv öyrənmə imkanları yaradır. Yeni məzmun bütövlükdə www.aspirelearning.app. vebsaytında yerləşdirilib.

    Bəxtiyar Aslanbəyli BP şirkəti rəqəmsal
    BP представила новую цифровую платформу для изучения английского языка

    Son xəbərlər

    16:20
    Foto

    Emin Əmrullayev beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Elm və təhsil
    16:16

    Burun əməliyyatdan sonra qızın komaya düşməsinə görə klinika barədə protokol hazırlanıb

    Sağlamlıq
    16:15

    "Neftçi"nin italiyalı sabiq baş məşqçisi: "Napoli" ilə oyun "Qarabağ" üçün çətin olacaq" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    16:15
    Foto

    Xankəndi, Ağdərə və Xocalıda məskunlaşan əhalinin sayı açıqlanıb

    Qarabağ
    16:14

    Koşta: Aİ-nin iştirakı olmadan Rusiyanın dondurulmuş aktivləri ilə bağlı qərar verilə bilməz

    Digər
    16:07

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri Avropa Liqasının oyununa təyinat alıblar

    Komanda
    15:55

    Pino: Anqolada müzakirələrdən sonra sabah "istəklilər koalisiyası"nın iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    15:52

    "Napoli"nin baş məşqçisi: "Qarabağ"a qarşı matçda diqqətli olmaq lazımdır"

    Futbol
    15:48

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Voleybolçular EEVZA çempionatında çox səhv etdilər"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti