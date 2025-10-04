Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Бакинская высшая школа нефти лидирует в стране по количеству Президентских стипендиатов

    Наука и образование
    • 04 октября, 2025
    • 17:56
    В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) SOCAR обучаются 36 из 102 студентов, удостоенных Президентской стипендии в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2025-2026 учебном году".

    Как сообщает Report, БВШН уже 6-й год подряд является лидером по количеству Президентских стипендиатов.

    Более трети Президентских стипендиатов являются студентами этого вуза.

    Из Президентских стипендиатов БВШН 11 студентов обучаются на специальности "Информационная безопасность", 8 студентов обучаются на специальности "Химическая инженерия", 2 студента – "Бизнес-администрирование", 2 студента – "Компьютерная инженерия", 1 студент – "Компьютерные науки" и 12 студентов обучаются на недавно открытой специальности "Финансы".

    Бакинская высшая школа нефти Президентские стипендии
    Bakı Ali Neft Məktəbi 36 Prezident təqaüdçüsü ilə lider və ölkə rekordçusu olub
    Baku Higher Oil School leads in number of presidential scholars in Azerbaijan

