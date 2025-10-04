Бакинская высшая школа нефти лидирует в стране по количеству Президентских стипендиатов

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) SOCAR обучаются 36 из 102 студентов, удостоенных Президентской стипендии в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2025-2026 учебном году".

Как сообщает Report, БВШН уже 6-й год подряд является лидером по количеству Президентских стипендиатов.

Более трети Президентских стипендиатов являются студентами этого вуза.

Из Президентских стипендиатов БВШН 11 студентов обучаются на специальности "Информационная безопасность", 8 студентов обучаются на специальности "Химическая инженерия", 2 студента – "Бизнес-администрирование", 2 студента – "Компьютерная инженерия", 1 студент – "Компьютерные науки" и 12 студентов обучаются на недавно открытой специальности "Финансы".