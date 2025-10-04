İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Bakı Ali Neft Məktəbi 36 Prezident təqaüdçüsü ilə lider və ölkə rekordçusu olub

    Elm və təhsil
    • 04 oktyabr, 2025
    • 17:27
    Bakı Ali Neft Məktəbi 36 Prezident təqaüdçüsü ilə lider və ölkə rekordçusu olub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin "2025-2026-cı tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə daxil olmuş tələbələrə Prezident təqaüdünün verilməsi haqqında müvafiq Sərəncamına əsasən, Prezident təqaüdünə layiq görülmüş tələbələrin 36 nəfəri SOCAR-ın Bakı Ali Neft Məktəbində (BANM) təhsil alır.

    "Report"un məlumatına görə, ümumilikdə, ölkə üzrə Prezident təqaüdünə layiq görülən tələbələrin sayı 102 nəfərdir.

    BANM artıq 6-cı ildir ki, Prezident təqaüdçülərinin sayına görə liderdir. Təqaüdçülərin üçdə birindən çoxunu BANM tələbələri təşkil edir.

    BANM-in Prezident təqaüdçülərindən 11 nəfəri İnformasiya təhlükəsizliyi, 8 nəfəri Kimya mühəndisliyi, 2 nəfəri Biznesin idarə edilməsi, 2 nəfəri Kompüter mühəndisliyi, 1 nəfəri Kompüter elmləri, 12 nəfəri isə yeni açılan Maliyyə ixtisasının tələbəsidir.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2025–2026-cı tədris ilində ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş tələbələrə Prezident təqaüdünün verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının imzaladığı sənədə əsasən, Sərəncam ümumilikdə 102 tələbəni əhatə edir.

    İlham Əliyev BANM tələbə
    Бакинская высшая школа нефти лидирует в стране по количеству Президентских стипендиатов
    Baku Higher Oil School leads in number of presidential scholars in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    18:16

    Uitkoff və Kuşner Qəzza üzrə danışıqlar üçün Misirə gedəcəklər

    Digər ölkələr
    18:13

    "Bavariya"nın futbolçusu karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər

    Futbol
    18:09

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "İdmançılarımızın nəticələrindən razıyam"

    Fərdi
    18:01

    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    17:58

    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "Rusiya yığması keyfiyyətli rəqib idi"

    Futbol
    17:53

    Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərclərini 24 % azaldıb

    Biznes
    17:46
    Foto

    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu III MDB oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB-5

    Fərdi
    17:44

    Azərbaycanda bank sektorunun biznes portfelinin həcmi qiymətləndirilib

    Maliyyə
    17:35

    Azərbaycan təmsilçisi: "III MDB Oyunlarında qazandığım medalı bacıma həsr edirəm"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti