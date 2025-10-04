İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Bu il universitetə qəbul olan 102 tələbə Prezident təqaüdü alacaq

    Elm və təhsil
    • 04 oktyabr, 2025
    • 11:43
    Bu il universitetə qəbul olan 102 tələbə Prezident təqaüdü alacaq
    İlham Əliyev

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2025–2026-cı tədris ilində ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş tələbələrə Prezident təqaüdünün verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

    "Report"un məlumatına görə, dövlət başçısının imzaladığı sənədə əsasən, Sərəncam ümumilikdə 102 tələbəni əhatə edir.

    Belə ki, 2025–2026-cı tədris ilində tələbə qəbulu imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərmiş və Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş aşağıdakı tələbələr Prezident təqaüdü alacaqlar:

    Abdıyeva Ayla Rəşad qızı

    Abdullayeva Ayan Seymur qızı

    Abdullayeva Məryəm İlqar qızı

    Abdulsəmədli Orxan Fəxri oğlu

    Abdurahmanova Guhat Məzahir qızı

    Ağaməmmədova Zeynəb Zaur qızı

    Ağayev Əliəkbər Xanağa oğlu

    Alızadə Ziya Müşviq oğlu

    Allahyarlı Fərid Zaur oğlu

    Babarabov Nicat Rasim oğlu

    Babaşlı Aysel Əlsaab qızı

    Babayev Anar Qurban oğlu

    Babayeva Cəmilə Şahin qızı

    Bağırov Raul Salman oğlu

    Baxşəliyeva Aytac Ənvər qızı

    Bayramzadə Günay Rüfət qızı

    Bəxtiyarova Röyalə Nemət qızı

    Cəfərova Sehrin Mahmud qızı

    Cənnətov Fuad Əlikram oğlu

    Əfəndi Zəhra Fikrət qızı

    Əhməd Aişə İlqar qızı

    Əhmədzadə Ləman Vüqar qızı

    Əkbərov Elcan Vüsal oğlu

    Əkbərova Nigar Murad qızı

    Əlili Müşfiq Aqil oğlu

    Əliyeva Fidan Ayaz qızı

    Əliyeva Nəzrin Şahin qızı

    Əliyeva Tamella İlkin qızı

    Əlizadə Sevinc Rizvan qızı

    Əlizadə Sürəyya Münasib qızı

    Ənsərli Gülər Akif qızı

    Əsgər İlham Xəyyam oğlu

    Əzizli Səma Zöhrab qızı

    Fərəczadə Rəhim Dəyanət oğlu

    Hacıyeva Nərmin Ramin qızı

    Hacızadə Nihad Vüqar oğlu

    Haqverdi İlham Məhəmməd oğlu

    Həbibullazadə Gülay Vüsal qızı

    Həlim Aydan Ülfət qızı

    Həsənli Osman Rahim oğlu

    Həsənov Fizuli İlqar oğlu

    Həşimov Çingiz Seymur oğlu

    Hümmətli Çiçək Hümmət qızı

    Hüseynli Arif Pərviz oğlu

    Hüseynli Enes Şikar oğlu

    Hüseynova Aysu Elçin qızı

    Xəlilova Aylin Rauf qızı

    İbrahimli Gülay Calal qızı

    İbrahimov Emin Anar oğlu

    İbrahimov Əli Ruslan oğlu

    İsmayılov Alı Vəfadar oğlu

    İsmayılov Altay Xəyyam oğlu

    İsmayılova Səma Firəddin qızı

    İsmayılzadə Xədicə Xaliq qızı

    Kərimov Rəcəb Ramin oğlu

    Qarayev Rəfail Yusif oğlu

    Qəribov Şükran Yalçın oğlu

    Qoşqarov Müzəffər Qədir oğlu

    Quluzadə Nəzrin Nail qızı

    Qurbanlı Kəmaləddin Əmirəddin oğlu

    Qurbanov Mürsəl Hacı oğlu

    Mahmudova Səmra Xaqani qızı

    Mansurov Eldar Ramiz oğlu

    Məmmədli Mehri Rüfət qızı

    Məmmədov Əbülhəsən Brilyant oğlu

    Məmmədov İsmayıl Zahir oğlu

    Məmmədov Şahin İmran oğlu

    Məmmədova Fidan Əbülfəz qızı

    Məmmədova Məryəm Emin qızı

    Məmmədova Nəzrin Rahib qızı

    Mirzəzadə Gündüz Fariz oğlu

    Muradlı Adil Sübhi oğlu

    Muradlı Nuray Balay qızı

    Musayev Şahin Elçin oğlu

    Musazadə Səməd Nail oğlu

    Mustafayev İbrahim Ağa oğlu

    Mustafayeva Emiliya Akif qızı

    Mürşüdlü Ayxan Dilavər oğlu

    Mürvətova Gülay Rəşad qızı

    Nadirli Tunar Emin oğlu

    Nəsirov Kamran Elnur oğlu

    Nəzərzadə Zaur Ceyhun oğlu

    Nurməmmədli Sona Məhəmməd qızı

    Ömər Cabir Ceyhun oğlu

    Ramizli Zəhra İlqar qızı

    Rəhimli Oruc Coşqun oğlu

    Rəhimova Xədicə Toğrul qızı

    Rüstəmov Nicat Qabil oğlu

    Sadıxov Nicat Seymur oğlu

    Sarıyev Murad Fəxrəddin oğlu

    Səfərov Yusif Vasif oğlu

    Səfərova Aysel Eldəniz qızı

    Səmədov Mətin Qorxmaz oğlu

    Şabanova Rəyyan Zeynəddin qızı

    Şamilova Vüsalə Anar qızı

    Şərifli Fidan David qızı

    Şirinov Röyal Şahbaz oğlu

    Tahirli Zaman Zaur oğlu

    Vəlizadə Aygün Tofiq qızı

    Vəlizadə Babək Elçin oğlu

    Yusifova Nəzrin Çingiz qızı

    Zeynallı Nilufər Hidayət qızı.

    Президентские стипендии получат 102 студента, поступившие в вузы в этом году

