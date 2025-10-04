Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Президентские стипендии получат 102 студента, поступившие в вузы в этом году

    Наука и образование
    • 04 октября, 2025
    • 11:52
    Президентские стипендии получат 102 студента, поступившие в вузы в этом году

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских стипендий студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2025-2026 учебном году.

    Как сообщает Report, распоряжение распространяется в общей сложности на 102 студентов.

    Согласно распоряжению, президентские стипендии присуждаются студентам, показавшим в 2025-2026 учебном году наивысшие результаты по группам специальностей на вступительных экзаменах.

    Список студентов доступен по ссылке.

    Bu il universitetə qəbul olan 102 tələbə Prezident təqaüdü alacaq

