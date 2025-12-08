Совет ЕС утвердил программу оборонной промышленности на 1,5 млрд евро
- 08 декабря, 2025
- 17:36
Совет Европейского союза окончательно утвердил Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP) на сумму до 1,5 млрд евро. Из этой суммы 300 млн евро предназначены для Украины.
Как передает Report, следует из заявления Совета ЕС.
Программа рассчитана до 2027 года и предполагающую инвестиции в оборонные технологии и совместные оборонные закупки.
"Совет ЕС сегодня окончательно одобрил Европейскую оборонную индустриальную программу (EDIP), направленную на повышение боеготовности Евросоюза и конкурентоспособности его оборонной промышленной и технологической базы. Из этой суммы 300 млн евро будут направлены в инструмент поддержки Украины для модернизации и поддержки оборонной промышленности страны", - говорится в заявлении.
