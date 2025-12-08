İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Aİ Şurası 1,5 milyard avroluq müdafiə sənayesi proqramını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 08 dekabr, 2025
    • 18:03
    Aİ Şurası 1,5 milyard avroluq müdafiə sənayesi proqramını təsdiqləyib

    Avropa İttifaqı Şurası dəyəri 1,5 milyard avroya qədər olan Avropa Müdafiə Sənayesi Proqramını (EDIP) təsdiqləyib.

    "Report" Aİ Şurasının bəyanatına istinadən xəbər verir ki, bu məbləğin 300 milyon avrosu Ukrayna üçün ayrılıb.

    Proqram 2027-ci ilə qədər olan dövr üçün nəzərdə tutulub, müdafiə texnologiyalarına investisiyaları və birgə müdafiə satınalmalarını əhatə edir.

    "Aİ Şurası bu gün Avropa İttifaqının döyüş qabiliyyətinin, müdafiə sənayesi və texnoloji bazasının rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə yönəlmiş Avropa Müdafiə Sənayesi Proqramını təsdiqləyib. Bu məbləğin 300 milyon avrosu Ukraynanın müdafiə sənayesinin modernləşdirilməsi və dəstəklənməsinə yönəldiləcək", - bəyanatda deyilir.

    Avropa İttifaqı EDIP Ukrayna
    Совет ЕС утвердил программу оборонной промышленности на 1,5 млрд евро

    Son xəbərlər

    18:37

    Yaponiyada 7,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    18:29

    Hesablama Palatası NK-nın səlahiyyətinə aid məsələni Dənizkənarı Bulvar İdarəsinə irad tutub - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    18:24

    Macarıstan və Türkiyə Ukraynada müharibənin danışıqlar yolu ilə dayandırılmasına çağırır

    Digər ölkələr
    18:17
    Foto

    Bratislavada İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    18:13

    "Qəbələ" - "Turan Tovuz" oyunu təxirə salınıb - YENİLƏNİB

    Futbol
    18:03

    Aİ Şurası 1,5 milyard avroluq müdafiə sənayesi proqramını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    18:03
    Foto

    Şahin Mustafayev İranın xarici işlər naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    18:02

    Azərbaycan-Slovakiya münasibətləri – strateji əməkdaşlıq və qardaşlıq nümunəsi – ŞƏRH

    Analitika
    18:00

    Cavid Abdullayev: "Gələn ilin əvvəlindən Naxçıvanda iki GES-in inşasına start veriləcək"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti