Азербайджанские и российские студенты приняли участие в парламентских дебатах

24 мая в ДК «Трёхгорка» Центрального штаба «Молодая Гвардия Единой России» состоялся турнир по парламентским дебатам.

На дискуссионной площадке собрались российские и азербайджанские студенты из высших учебных заведений г. Москвы.

Открывая турнир, руководитель федерального проекта «Школа Парламентаризма» Молодой Гвардии Единой России Богдан Литвинов отметил: «Парламентские дебаты - это всегда повышенная заинтересованность со стороны публики, особенно такой активной, как студенты. На площадке МГЕР свои силы проверят студенты столичных вузов, уверен, что за счёт распространения данного направления среди молодёжи Москвы интерес будет только расти», - сказал Б. Литвинов.

Выступая на открытии турнира, член Правления АМОР Эмин Гаджиев, поприветствовал всех от имени председателя Азербайджанского молодёжного объединения России Лейлы Алиевой, пожелал участникам успехов. Он отметил важность проведения совместных мероприятий с Молодой Гвардией Единой России, направленные на сближение молодежи двух народов и укрепление дружбы между ними.

В рамках дебатов состоялся межкультурный диалог между участниками, прошли дебаты по различным актуальным для студентов темам.

В роли спикеров-судей выступили помощник депутата Государственной Думы РФ Илья Помигуев и председатель Коллегии Адвокатской палаты г. Москвы Теюб Шарифов.

Организаторами дебатов выступили Азербайджанское молодежное объединение России (АМОР) и Студенческий клуб Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина.

Партнером турнира стала «Молодая Гвардия Единой России».

По итогам турнира победителем стала команда МГЮА им. О.Е. Кутафина, второе место заняли спикеры Высшей школы Экономики, третье место досталось команде выпускников Парламентской школы.

Самым ярким спикером был признан Абульфаз Шахбазов, студент Дипломатической академии МИД России. Награду Лучшего оратора вручили студенту ВШЭ Мураду Садыгзаде. Самым эрудированным участником турнира стал, представитель команды выпускников Школы парламентаризма Александр Баутин.