Азербайджанские ученые осудили вандализм в отношении памятника Натаван во Франции

Ученые НАНА назвали актом вандализма оскорбительное отношение к памятнику выдающейся азербайджанской поэтессе и общественному деятелю Хуршидбану Натаван во Франции.

Ученые НАНА назвали актом вандализма оскорбительное отношение к памятнику выдающейся азербайджанской поэтессе и общественному деятелю Хуршидбану Натаван во Франции.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался на расширенном заседании Ученого совета Института литературы НАНА.

Президент НАНА академик Иса Габиббейли напомнил, что памятник Хуршидбану Натаван, установленный в Эвиан-ле-Бене в 2017 году, был облит красной краской, обернут в целлофан, что в свою очередь является очередным актом вандализма со стороны Франции против общечеловеческих ценностей и нашей страны.

Габиббейли подчеркнул, что историческая победа Азербайджанского государства под руководством президента Ильхама Алиева, достигнутые экономические и политические успехи уже известны во всем мире.

Он добавил, что причастные к вандализму в отношении памятника Хуршидбану Натаван должны понести должное наказание.

Затем прозвучали выступления вице-президента НАНА, академика Говхар Бахшалиевой, директора Института рукописей имени Мухаммеда Физули, академика Теймура Керимли, директора Института архитектуры и искусства, члена-корреспондента НАНА Эртегина Саламзаде и других ученых.