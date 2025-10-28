Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Наука и образование
    • 28 октября, 2025
    • 11:05
    Азербайджан присоединился к TÜRKÜNİB с 13 высшими учебными заведениями

    Тринадцать азербайджанских вузов официально присоединились к Союзу тюркских университетов (TÜRKÜNİB) при ОТГ.

    Об этом сообщили Report в Агентстве по науке и высшему образованию Азербайджана.

    В число новых членов вошли Университет ADA, Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Педагогический университет, Технический университет, Университет туризма и менеджмента, Бакинский Евразийский университет, Университет "Одлар Юрду", Карабахский университет и Университет "Хазар".

    Кроме того, в организацию приняты Бакинская высшая школа нефти, Лянкяранский государственный университет и Нахчыванский государственный университет.

    TÜRKÜNİB вузы Азербайджан ОТГ
    Azərbaycanın 13 universiteti TÜRKÜNİB-ə üzv qəbul edilib

