Азербайджан присоединился к TÜRKÜNİB с 13 высшими учебными заведениями

Тринадцать азербайджанских вузов официально присоединились к Союзу тюркских университетов (TÜRKÜNİB) при ОТГ.

Об этом сообщили Report в Агентстве по науке и высшему образованию Азербайджана.

В число новых членов вошли Университет ADA, Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Педагогический университет, Технический университет, Университет туризма и менеджмента, Бакинский Евразийский университет, Университет "Одлар Юрду", Карабахский университет и Университет "Хазар".

Кроме того, в организацию приняты Бакинская высшая школа нефти, Лянкяранский государственный университет и Нахчыванский государственный университет.